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Распространение коронавируса нового типа
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

Инфекцию обнаружили у гражданина Ирана, уточнили в Минздраве
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© Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM, архив

ТАСС, 28 февраля. Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило в пятницу о выявлении первого на территории страны случая заражения коронавирусом нового типа. Он обнаружен у гражданина Ирана.

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"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля. "Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - добавили в Минздраве.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Помимо КНР, случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Теги
БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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