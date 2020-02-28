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Кабмин временно ограничил въезд иностранных граждан из Ирана на территорию России

Согласно распоряжению, МВД приостанавливает оформление и выдачу разрешений на работу гражданам республики, находящимся за пределами РФ, а также приглашений с целью обучения и осуществления трудовой деятельности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о временном ограничении с 28 февраля на въезд граждан иностранных государств с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России. Распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

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"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 мск 28 февраля 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Исламской Республики Иран в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, МИД РФ должен временно приостановить оформление и выдачу виз гражданам Ирана. МВД РФ приостанавливает оформление и выдачу разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами РФ, а также приглашений с целью обучения и осуществления трудовой деятельности.

Другим распоряжением правительство приняло ввело временное ограничение с 28 февраля въезда иностранных граждан с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России.

Теги
ИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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