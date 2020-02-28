В Сахалинской области открылась первая зарядная станция для электромобилей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Первая в Сахалинской области зарядная станция для электромобилей появилась в Южно-Сахалинске. Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу на территории парковки торгово-развлекательного комплекса "Сити Молл", сообщил ТАСС представитель правительства островного региона.

Переход на электромобили поможет автомобилистам значительно экономить на топливе. Для жителей области этот вопрос имеет особое значение, так как цены на бензин в регионе одни из самых высоких в стране и постоянно растут. Помимо этого, электромобили позволят не вредить экологии. По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Корсакове и Южно-Сахалинске наиболее загрязненный воздух по области, основным источником выбросов вредных веществ в регионе является автомобильный транспорт.

"Сегодня свершилось долгожданное событие для области - открытие первой заправочной станции для электромобилей. Это только первый шаг к созданию целой сети таких станций. Шагаем в ногу со временем и прогрессом", - сказал собеседник агентства.

По информации правительства, с помощью станции владельцы электромобилей смогут заряжать аккумуляторы своих транспортных средств до 80% и выше за 30-40 минут. Зарядка стоит три рубля за минуту. В настоящее время в Сахалинской области более 100 электромобилей. Люди активно пользуются ими, но из-за отсутствия заправочных станций заряжают свои машины с помощью собственных источников питания.

Ранее заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко сообщал ТАСС, что в этом году в регионе планируется установить не менее 15 зарядных станций для электромобилей. Пока речь идет только о юге Сахалина: Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и Аниве. Планируется, что в дальнейшем станции появятся в области повсеместно. Кроме того, сахалинские власти стараются поддерживать переход островитян на новый вид транспорта. В начале сентября прошлого года депутаты Сахалинской областной думы снизили транспортный налог на электромобили на 50%. Льгота установлена на трехлетний период, с 2020 по 2022 годы, без ограничения по мощности двигателя.

На сегодня на Дальнем Востоке электрозаправки уже установлены во Владивостоке и Благовещенске.