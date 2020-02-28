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Глава Камчатки поручил проверить больницу, сотрудники которой пожаловались властям

Персонал больницы направил открытое письмо в адрес Владимира Путина и краевых властей, в котором сообщили, что руководство учреждения регулярно урезает выплаты сотрудникам за совмещение ставок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил краевому Минздраву провести служебную проверку в Пенжинской районной больнице, сотрудники которой написали открытое письмо с рядом жалоб президенту России Владимиру Путину, краевым властям, а также в контролирующие и следственные органы. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

В пятницу редакция газеты "Полярная звезда" Пенжинского муниципального района опубликовала письмо медиков единственного в этом районе крупного медучреждения, в котором специалисты сообщает главе государства, губернатору края, главе района и Следственному комитету России о систематическом урезании руководством больницы выплат сотрудникам за совмещение ставок. Кроме того, медики предполагают, что в больнице ведется двойная бухгалтерия, а пациентов кормят просроченными продуктами.

"По поручению губернатора в Пенжинской районной больнице будет проведена служебная проверка. Выездная бригада для этого уже скомплектована. Сейчас ведется подготовка к выезду, ориентировочно он состоится на следующей неделе, в понедельник-вторник в зависимости от погодных условий. Мы обязательно разберемся в этой ситуации. В случае подтверждения фактов, виновные будут наказаны в строгом соответствии с законодательством", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной.

Камчатская краевая прокуратура подключилась к проверке информации о просроченных продуктах для организации питания пациентов в Пенженской районной больнице. При наличии оснований будут приняты меры.

ТАСС не удалось оперативно получить комментарий о ситуации у руководства больницы.

Пенженская районная больница располагается в селе Каменское на севере Камчатки. В муниципальном образовании, в котором расположена больница, проживает около 2000 человек. Медучреждение оказывает квалифицированную помощь жителям района, обследование, лечение и реабилитацию пациентов. Расстояние до краевого центра - 1170 км.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИлюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский край
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