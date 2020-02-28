Суды по искам природоохранной прокуратуры постановили снести 11 турбаз на берегу Байкала

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суды удовлетворили иски Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о сносе 11 туристических баз на побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии, которые работали с нарушениями. На сегодняшний день исполнены требования надзорного органа по двум искам, сообщила журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы прокуратуры Светлана Ермаченко.

"По нашим мерам реагирования более 200 турбаз устранили нарушения. То есть мы вносили им представления, люди нас слышат и делают то, что необходимо в соответствии с законодательством. Вынесены решения о сносе 11 туристических баз. Это те турбазы, которые ни при каких обстоятельствах не захотели соблюдать законодательство, либо они никак не могут находиться на территории, где они расположены, так как это территории с особыми условиями", - сказала Ермаченко.

По двум искам решения суда уже исполнены, по остальным находятся в стадии исполнения. Владельцам турбаз дается год, чтобы снести строения. Ермаченко уточнила, что за два года, которые существует Байкальская природоохранная прокуратура, ее сотрудники проверили 20% от 1,5 тыс. турбаз на побережье Байкала. "Основные нарушения, которые допускают турбазы, связаны с ненадлежащей организацией сточных вод, вывозом отходов. Это нарушения земельного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, пользование водой из скважины без лицензии, отсутствие разрешительной документации на строительство", - пояснила она.

Впервые туристическую базу на берегу Байкала в Иркутской области по решению суда снесли в октябре 2018 года. Она располагалась на землях сельхозназначения, где нельзя строить, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Турбаза была построена в 2012 году, она находилась в Ольхонском районе. Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию администрация муниципального образования не выдавала, экологическая экспертиза проектной документации не проводилась.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, включено в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Озеро является популярным объектом среди туристов, посещающих Иркутскую область и Бурятию. В последние годы большую популярность приобретает зимний отдых на Байкале.