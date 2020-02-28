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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Японии число жертв коронавируса достигло девяти

В стране уже отмечено более 900 случаев заражения

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Еще один человек умер в Японии от коронавируса, а общее число жертв заболевания достигло девяти. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Речь идет о 70-летнем мужчине из префектуры Вакаяма. В начале февраля он попал в больницу, где один из врачей заразился коронавирусом. Аналогичный диагноз мужчине был поставлен 13 февраля.

В Японии уже отмечено более 900 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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