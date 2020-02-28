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Распространение коронавируса нового типа
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В Южной Корее число заразившихся коронавирусом выросло до 2337

При этом в стране зарегистрированы 13 летальных исходов

ТАСС, 28 февраля. Число инфицированных коронавирусом в Республике Корея возросло на 315, достигнув 2337. Об этом сообщает в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Центральный штаб по борьбе с эпидемиями.

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По его данным, 280 новых случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу и соседней провинции Кёнсан-Пукто. Еще два случая выявлены в Пусане, три в Ульсане, еще один в Тэчжоне. Остальные заразившиеся выявлены в других провинциях.

При этом в стране зарегистрированы 13 летальных исходов, 27 человек полностью выздоровели и выписались из больниц.

Помимо этого, агентство отмечает рост числа заразившихся и среди военнослужащих. В рядах Вооруженных сил Южной Кореи зафиксировано 26 инфицированных.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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