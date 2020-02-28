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Распространение коронавируса нового типа

Белоруссия не закроет границу из-за коронавируса

В министерстве здравоохранения заявили, что эпидситуация в стране контролируемая

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит основания для закрытия границы в связи с коронавирусом. Такое мнение он высказал в пятницу журналистам.

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"Эпидситуация в Беларуси абсолютно контролируемая. Повода закрывать границы нет, это в принципе невозможно, - сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА. - Наша задача - обеспечить контроль на внешнем контуре за всеми въезжающими". По его словам, закрытие государственной границы Белоруссии в связи с коронавирусом может привести к неконтролируемому распространению инфекции.

"Согласно тем же рекомендациям ВОЗ, закрытие границы не рекомендуется по ряду причин. Во-первых, это будет стимулировать незаконную бесконтрольную миграцию, когда люди въезжают в страну, минуя все пункты контроля. Потом, если они нелегально въехали, они будут бояться обращаться и в учреждения здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции", - отметил Караник. Кроме того, довольно трудно поддерживать санэпидрежим в тех транзитных точках, где пассажиров застанет решение какой-либо страны по закрытию границы.

В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии выявлен первый на территории страны завозной случай заражения коронавирусом нового типа у гражданина Ирана, студента одного из белорусских вузов.

Из-за коронавируса в Национальном аэропорту Минск наладили двойной контроль в качестве меры защиты. Сотрудники медицинской службы поднимаются на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции. Такие пассажиры будут передаваться медицинской службе гражданской авиации. Принято решение об усилении режима дезинфекции в аэропорту и самолетах.

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БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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