Роскомнадзор сообщил, что Sony устранила нарушения закона о персональных данных

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Компания Sony устранила выявленные нарушения российского законодательства в области персональных данных. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Компания Sony исполнила предписание и устранила нарушения, допущенные при обработке персональных данных", - сказали в пресс-службе.

Осенью 2019 года Роскомнадзор завершил плановые проверки российского представительства Sony по соблюдению законодательства о персональных данных. Были выявлены отдельные случаи нарушений условий обработки и уничтожения данных россиян.

Нарушения касались условий обработки и уничтожения персональных данных, а также фактов использования согласий граждан на обработку данных, не соответствующих установленным требованиям. Срок устранения нарушений истек 27 февраля.