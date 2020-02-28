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Общественная палата направит в ГД предложения по деанонимизации пользователей в интернете

В настоящее время неясно, коснется ли эта мера авторов Telegram-каналов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций выступает за деанонимизацию пользователей интернета, соответствующие рекомендации будут направлены в Госдуму. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель комиссии Александр Малькевич.

"Мы выступаем за то, чтобы была зафиксирована в идеале привязка либо к IP-адресу, либо к sim-карте, чтобы вообще все пользователи в интернете были неанонимны. Мы видим, что детские суициды, ложные сообщения, которые вызывают панику и тревогу, клеветническая информация идут с анонимных аккаунтов", - сказал Малькевич, уточнив, что соответствующие рекомендации будут направлены в Госдуму.

Отвечая на вопрос, коснется ли деанонимизация авторов Telegram-каналов, Малькевич подчеркнул, что "это более сложная история". По его словам, пока комиссия планирует идти пошагово и сконцентрироваться на социальных сетях. При этом он отметил, что необходимо внедрить механизмы саморегулирования соцсетей, чтобы они сами фильтровали запрещенную информацию. Как объяснил Малькевич, полная блокировка страниц и удаление постов в соцсетях пока представляется "излишне жесткой мерой".

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