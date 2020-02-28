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Мишустин поддерживает идею отказа от клеток для обвиняемых в судах

Премьер-министр считает необходимым продумать обеспечение безопасности участников судебных заседаний

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддерживает идею о необходимости отказа от клеток для обвиняемых в судах, пообещав, что остающиеся вопросы в этой сфере будут рассмотрены в ближайшее время.

На встрече главы правительства с руководством Совета Федерации в пятницу глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что еще прежний состав правительства дал положительное заключение на законопроект об отказе от клеток в судах. По словам парламентария, остаются вопросы, связанные с финансированием обеспечения безопасности.

"Конечно, если человека посадили в клетку, то общество сразу его воспринимает как опасного преступника еще до суда, это недопустимо", - сказал Мишустин, подтвердив поддержку правительством соответствующего законопроекта. Он отметил, что нужно продумать обеспечение безопасности участников судебных заседаний. "Мы внимательно рассмотрим эти вопросы совместно с МВД и, я думаю, примем в ближайшее время соответствующее решение", - пообещал премьер.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". Законопроект пока не рассматривался Госдумой.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКлишас, Андрей Александрович
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