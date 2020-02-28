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Лесной орех зацвел в Москве на два месяца раньше из-за теплой погоды

Специалисты отмечают, что средние сроки для начала цветения лещины в нашем регионе - середина и конец апреля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Лесной орех зацвел в Москве на природных территориях "Кузьминки-Люблино". Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, это произошло на два месяца раньше среднего срока зацветания из-за теплой погоды.

"Специалисты Мосприроды отметили, что на природных территориях "Кузьминки-Люблино" распустились сережки лещины или лесного ореха. Средние сроки зацветания лещины в нашей полосе - середина и конец апреля", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России. "Так что зацветание орешника в конце февраля свидетельствует о раннем наступлении весны. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения - ольха, ива, осина и другие виды тополя", - добавили в пресс-службе.

Лесной орех (лещина) - распространённый в лесах средней полосы Европейской части России кустарник, плоды которого носят в продаже название фундук, отметили в департаменте. Как и другие растения семейства березовые лещину отличает ветроопыление. Собранные в длинные серёжки мужские цветы распространяют пыльцу, зацветая весной, когда во многих местах ещё лежит снег. Это даёт лещине возможность распространить пыльцу по лесу на большее расстояние - разносимую ветром пыльцу не сдерживает листва деревьев и кустарников. 

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Россия
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