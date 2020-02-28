Экстрадированного из Китая в РФ подозреваемого отправят на 14 дней карантина в СИЗО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН отправят на 14-дневный карантин в изолированную камеру столичного СИЗО-4 мужчину, который в пятницу будет экстрадирован из КНР в РФ. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

"Сегодня из Китая в Россию экстрадируют подозреваемого в преступлении. Поскольку он находился в китайском Гуанчжоу, в рамках профилактики коронавируса его посадят на карантин на 14 дней в небольшую камеру СИЗО-4, где закроют вентиляционные отверстия", - сказала она.

По словам Литвинович, во время карантина у заключенного будут каждый день измерять температуру. "Врачами СИЗО-4 уже разработан алгоритм действий на случай, если у прибывшего выявят коронавирус. Четверо конвоиров, которые привезут подозреваемого из Китая, также потом пройдут через карантинные мероприятия", - заключила представитель ОНК.