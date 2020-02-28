В псковском музее открылась выставка, посвященная подвигу десантников шестой роты

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники псковского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в пятницу открыли выставку, посвященную подвигу десантников шестой роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году. Среди экспонатов - личные вещи бойцов, сообщила ТАСС начальник исторического отдела музея Елена Сухова.

"Открылась выставка в зале Великой Отечественной войны псковского музея-заповедника. Мы показали все, что было в музее по этой теме. Эта выставка будет работать постоянно, потому что все люди, которые приходят, они всегда интересуются шестой ротой. Мы рассказали о самом подвиге, там есть карты и схемы, книги. Мы показали личные вещи Алексея Воробьева, это единственное из мемориальных вещей, что у нас есть. На выставке можно узнать об истории создания монумента "Купол", об архитекторе. И об увековечивании памяти: какие книги изданы, об авторах этих книг", - рассказала собеседница агентства.

Монумент "Купол" расположен в поселке Череха под Псковом. Он был возведен в честь 84 десантников шестой парашютно-десантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые погибли в 2000 году в бою с бандформированиями в Аргунском ущелье. Монумент был открыт в 2002 году по указу президента России. К 20-летию подвига десантников, "Купол" полностью отреставрировали, ремонтные работы завершились на днях.

О шестой роте

Солдаты шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов шестой роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники шестой роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.