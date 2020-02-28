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Водителю в Башкирии, нарушившему ПДД ради помощи пенсионерке, могут отменить штраф

Для этого ему надо обратится в территориальное подразделение органов внутренних дел с заявлением

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Водитель в башкирском Стерлитамаке выехал на встречную полосу, чтобы помочь пожилой женщине, на которую упал снег с крыши магазина. Сотрудники ГИБДД наложили на него штраф, который может быть отменен, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

Видеозапись нарушения, снятая на регистратор нарушителя, опубликована в интернете. Водитель, увидев, что женщина на тротуаре потеряла равновесие после падения на нее снега, подъезжает к ней по встречной полосе. Сотрудники ГИБДД составили на него протокол об административном правонарушении.

"Водитель согласился, что допустил данное правонарушение. Однако после выяснения обстоятельств в настоящее время рассматривается возможность отмены постановления, в соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ "Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении", если водитель обратится в территориальное подразделение органов внутренних дел с соответствующим заявлением", - сообщили в пресс-службе.

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