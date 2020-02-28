ВОЗ изменила сразу три штамма гриппа в вакцинах на новый эпидсезон в северном полушарии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заменила сразу три компонента в рекомендованных вакцинах против гриппа для будущего эпидемического сезона 2020-2021 года в северном полушарии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ВОЗ.

Специальная комиссия ВОЗ дважды в год пересматривает штаммы гриппа для четырех и трехвалентных вакцин. В феврале появляются рекомендации для северного полушария, а в сентябре обновляются вакцинные штаммы для южного полушария. В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два вируса штамма В, в трехвалентной вакцине, которая пока больше распространена в мире, есть только один вирус штамма В.

"Рекомендуются, к использованию в сезоне заболеваемости гриппом 2020-2021 гг. в северном полушарии квадривалентные вакцины содержащие следующие компоненты: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09 ; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) ; вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage), и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)", - говорится в тексте сообщения.

Штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), в четырехвалентной вакцине против гриппа на сезон заболеваемости 2020-2021 годов был в аналогичной вакцине и в текущем эпидсезоне 2019-2020 годов.

В трехвалентных вакцинах на будущий эпидсезон в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявляла, что в текущем эпидсезоне пик заболеваемости гриппом и пневмониями в России пройден. По данным Роспотребнадзора, при подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн. человек (50,5% от численности населения). Прививки делали преимущественно трехвалентными вакцинами. При этом в рамках подготовки к эпидсезону было поставлено 5,5 млн доз четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри", которой были привиты в первую очередь граждане, относящиеся к профессиональной группе риска - медицинские работники, учителя и воспитатели, водители общественного транспорта и представители других профессий.