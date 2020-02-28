Белый дом не ожидает резкого роста числа случаев заражения новым коронавирусом в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация США не прогнозирует резкого роста числа американцев с заболеванием, вызванным новым коронавирусом. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Он акцентировал внимание на наличии "оптимистических сценариев" развития ситуации с распространением коронавируса. "Не следует исключать более оптимистические варианты. Я убежден, что в США и не только будут появляться сообщения о новых случаях коронавируса. Но это не означает, что эти случаи зашкалят в Северной Америке в целом и в США в частности", - заявил Кадлоу.

Он дал понять, что в своих оценках отталкивается от итогов состоявшегося в четверг совещания доверенных лиц стран G7. "Все постепенно приходит в равновесие, темп роста случаев замедляется", - заметил Кадлоу, рекомендовав американцам "успокоиться и стараться воспринимать происходящее объективно".

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения нового коронавируса как очень высокий, заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Ранее в организации оценивали риск распространения вируса как высокий.