Посол России назвал Масленицу фактором объединения русскоязычной общины в США

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Представители дипломатического корпуса, соотечественники и американцы - поклонники русской культуры, собравшиеся в пятницу вечером в посольстве России в США, торжественно проводили зиму, отметив Масленицу. На входе гостей встречали цыганскими мотивами, был и медведь с балалайкой.

"Удивительно, как древняя языческая традиция славян провожать зиму и радоваться приходу весны прижилась в православном календаре и вот уже сотни лет остается одним из любимых народных праздников в нашей стране, - сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. - Такие праздники привлекают тысячи простых людей различной национальности. Здесь, вдали от России, Масленица стала фактором объединения русскоязычной общины и из года в год способствует популяризации русских народных традиций".

Антонов обратил внимание, что проводы зимы по русскому обычаю отмечают во многих городах США. В Нью-Йорке соотечественники устраивают костюмированное катание на коньках в Центральном парке, а в таких городах, как Шарлотт, Остин и Ливингстон, в празднованиях принимают участие мэры и представители местных администраций. Народные гулянья сопровождаются бегом в мешках и сжиганием чучела из соломы. В этом году впервые широкое празднование пройдет в селе креолов Нинильчик на юге Аляски.

По уже сложившейся традиции, в диппредставительстве устроили благотворительный аукцион, все средства пойдут на помощь пожилым людям и нуждающимся семьям двух стран.

"Этот праздник служит поводом собраться вместе для помощи нуждающимся семьям, домам престарелых, больным детям через благотворительный фонд нашего православного прихода, - обратил внимание посол. - Вот уже много лет приход Свято-Иоанно-Предтеченского собора поддерживает добрую масленичную традицию".

В организации праздника особое содействие оказали соотечественники Мария Потапова, Мария Толстая-Сарандинаки и Ксения Воеводская, а также председатель совета директоров вашингтонского Американо-российского фонда культурного сотрудничества, кавалер ордена Дружбы Сюзан Кармел.