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Распространение коронавируса нового типа

Контактировавших с зараженным коронавирусом в Шереметьево отпустили после обследования

Ранее у гражданина Ирана, который летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт Шереметьево, выявили коронавирус

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пять пассажиров аэропорта Шереметьево, контактировавших в транзитной зоне с зараженным коронавирусом гражданином Ирана, прошли диагностическое обследование, в результате которого подозрения на заболевание не подтвердились. Об этом сообщили ТАСС в субботу в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

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По информации собеседника агентства, 20 февраля транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт Шереметьево летел гражданин Ирана, у которого позднее на территории КНР был выявлен коронавирус. Во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D.

"В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек [были] госпитализированы в инфекционную больницу №1. Каждому из них был проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, у каждого была взята проба для проведения анализов. Результат анализов у всех - отрицательный", - сказали в оперативном штабе.

Там подчеркнули, что в Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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