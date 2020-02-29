Мишустин поздравил актрису Алину Покровскую с юбилеем

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Алину Покровскую с 80-летием и отметил ее способность удивлять и поражать публику. Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Несмотря на множество незабываемых ролей в кино, главным в Вашей жизни был и остается Театр Российской Армии. На этой знаменитой сцене Вы блистаете многие годы, виртуозно перевоплощаетесь в героинь Островского, Солженицына, Астафьева, Арбузова. И для каждого спектакля находите особую тональность, всегда удивляете и завораживаете публику. Какую бы роль Вы ни играли - все они оставляют яркий след в сердцах зрителей", - говорится в поздравлении главы правительства.

Народная артистка РСФСР Алина Покровская родилась 29 февраля 1940 года. С 1962 года Покровская служит в Центральном академическом театре Российской армии. Она также снималась в фильмах "Государственный преступник", "Трое в лодке, не считая собаки", "Офицеры" и других.