Итальянский губернатор извинился перед китайцами за слова об их гигиене в связи с вирусом

РИМ, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя принес извинения за свои слова о низком уровне гигиены в Китае, сказанные им в рамках дискуссии о причинах распространения коронавируса нового типа. Его высказывания получили больший резонанс в социальных сетях и вызвали протест посольства Китая в Италии, передает в субботу портал Rai News 24.

Выступая в четверг в эфире одного из региональных телеканалов, Дзайя утверждал, что сравнительно небольшое число случаев заражения коронавирусом в Венето объясняется высоким "уровнем личной гигиены" и "культурным уровнем" местных жителей и итальянцев в целом. По мнению губернатора, это "касается бытовых привычек, привычки принимать душ, часто мыть руки". Наибольший резонанс вызвало проведенное им сравнение пищевых предпочтений жителей Италии и Китая. "Это культурный фактор, Китай платит высокую цену за эту эпидемию, потому что мы видели, как они едят живых мышей", - предположил глава региона.

В китайском посольстве назвали такое заявление итальянского политика "обидным и порочащим". "В этот сложный момент, когда Китай и Италия оказались плечом к плечу в борьбе с эпидемией, итальянский политик оклеветал китайский народ. Мы уверены, что его слова не отражают общего мнения", - прокомментировали в диппредставительстве.

Губернатор Венето в ответ выступил с официальным извинением, признав, что его "высказывание получилось не очень удачным". "Прошу прощения, если я кого-то обидел. Я не собирался спорить об их традициях и надеюсь, что наши хорошие отношения не пострадают", - сказал Дзайя.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 800, зарегистрирован 21 летальный исход. Первый случай заражения выявлен под Римом. Заразившаяся женщина из города Фьюмичино недавно вернулась с севера Италии, где возникла локальная вспышка заболевания. При этом о случаях заражения коронавирусом среди представителей проживающей в Италии китайской общины пока не известно.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.