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Путин в Псковской области почтит память десантников 6-й роты, погибших в 2000 году

Президент 1 марта также побывает в 76-й дивизии ВДВ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область, где побывает в 76-й дивизии ВДВ. Глава государства также примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Президент "совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции", говорится в сообщении.

30 июля 2018 года Путин подписал Указ № 463 "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников".

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М.Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПсковская область
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