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Беглов опроверг информацию о передаче часовни Спаса на Крови РПЦ

По словам губернатора Санкт-Петербурга, духовенство просит помещения для облачений, необходимых при службах в Спасе на Крови

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг информацию об обращении представителей Санкт-Петербургской Епархии о передаче в свое ведение ризницы Спаса на Крови. В действительности духовенство просит предоставить им помещение для хранения облачений, сообщил в субботу журналистам глава города.

"О передаче ризницы такого [обращения] не было. Было обращение секретаря петербургской Епархии отца Сергия о том, чтобы им выделили какое-то помещение для хранения облачения. Чтобы они могли переодеваться во время службы в храме Спас на Крови", - рассказал Беглов. По его словам, комитет имущественных отношений (КИО) рассмотрит это обращение 5 марта.

Спас на Крови входит в комплекс государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Храм является музеем, но по соглашению с Санкт-Петербургской Епархией, в нем регулярно проходят богослужения.

28 февраля ряд СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови. В свою очередь КИО сообщил, что комитет получал обращение от Санкт-Петербургской митрополии с просьбой передать не весь храм, а только ризницу (часовню) Спаса на Крови. В Санкт-Петербургской митрополии ТАСС также сообщили, что информация о заявке на передачу Спаса на Крови не является достоверной.

Позиция ГМП "Исаакиевский собор"

В ответе директора ГМП "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова (направлен ранее в феврале и имеется в распоряжении ТАСС) на соответствующее письмо комитета имущественных отношений говорится, что "передача здания Ризницы - музея в ведение религиозной организации "Санкт - Петербургская Епархия РПЦ (Московский Патриархат)" представляется нецелесообразной по многим причинам". В этой связи отмечается, что Спас на Крови и Ризница - музей представляют собой комплекс "Храм - реквием Императору Александру II". С первых дней возведения этого мемориального сооружения в память императора за ризницей была закреплена функция музея, она использовалась исключительно для хранения даров и пожертвований и сохраняет это мемориальное значение по сей день.

В ответе Мудрова также указано, что изначально архитектором Парландом для клира, настоятеля и штата служителей были выстроены другие здания, входящие в храмовый комплекс: два двухэтажных и один одноэтажный флигель (1899 г., 1905-1907 гг.). "Один из этих двухэтажных флигелей, который находится в 50-метровой доступности от Спаса на Крови, сохранился до наших дней. Именно он и предназначался для нужд причта. Сегодня вышеуказанное здание по адресу: канал Грибоедова, д. 2а лит. А, выведено из публичного пространства (используется как хозяйственное здание) и могло бы служить для приходских целей", - говорится в тексте.

Также в ответе отмечается, что в настоящее время в ризнице-музее готовится постоянная мемориальная экспозиция, посвященная императору Александру II.

О ризнице

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) и часовня-ризница во имя Иверской иконы Божией Матери составляют единый архитектурный ансамбль, созданный в память об Александре II. Здание часовни-ризницы, или часовни-музея, как ее называли в начале ХХ века, было построено Альфредом Парландом в 1906-1907 годах. 27 апреля 1908 года она была освящена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским). С 1930-х годов здание ризницы стало использоваться не по назначению. Был полностью утрачен интерьер и некоторые элементы декора фасадов, вместо монограммы Иисуса Христа на куполе появился шпиль. В начале 1970-х годов храм Воскресения Христова (Спас на Крови) и Ризница-музей вошли в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Здание было отреставрировано. В настоящее время в Ризнице-музее проходят выставки.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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