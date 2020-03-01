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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Канаде число заразившихся новым коронавирусом выросло до 20

Новые случаи отмечены в провинциях Британская Колумбия, Онтарио и Квебек

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде выросло до 20 человек. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

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Новые случаи заражения отмечены в провинциях Британская Колумбия и Онтарио, а также впервые заболел житель провинции Квебек. В частности, в Онтарио в субботу вирус обнаружен у двух женщин, которые недавно вернулись из Ирана. Одна из них после возвращения домой заразила своего мужа, который не покидал Канаду.

В пятницу сообщалось о 14 случаях заражения коронавирусом в Канаде. Часть заболевших прибыла в Канаду из Китая и Ирана. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся. Четверо заболевших уже полностью вылечились. О летальных исходах не сообщалось.

Теги
КанадаИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
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