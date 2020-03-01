Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Люксембурге

ТАСС, 1 марта. Министерство здравоохранения Люксембурга подтвердило первый случай заражения новым коронавирусом на территории герцогства. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse со ссылкой на выступление министра здравоохранения Полетт Ленерт на брифинге.

По его данным, пациент примерно 40 лет вернулся из поездки в Италию с пересадкой в бельгийском аэропорту Брюссель-Шарлеруа. Отмечается, что заболевший находится в одиночной палате люксембургского госпиталя. Данные о его состоянии не приводятся. В качестве меры предосторожности члены семьи инфицированного помещены в карантин.

Министр отметила, что на данный момент ведутся поиски людей, с которыми контактировал зараженный.