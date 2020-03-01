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Распространение коронавируса нового типа

ABC: власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране

Умер 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess

ТАСС, 1 марта. Власти штата Западная Австралия сообщили в воскресенье о первой смерти от болезни, вызванной коронавирусом нового типа в стране. Выступление главы здравоохранительного ведомства штата приводит телерадиокорпорация ABC.

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По ее информации, первой жертвой вируса в Австралии стал 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess. Его супруга также заразилась коронавирусом, находясь на лайнере. Ее состояние оценивается как стабильное.

На территории Австралии были зарегистрированы 25 пациентов с коронавирусом нового вида. 15 из них полностью выздоровели. Девять человек из числа эвакуированных с борта Diamond Princess проходят лечение в клиниках Дарвина.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся туда 3 февраля. Среди пассажиров круизного судна был гражданин Китая, у которого был обнаружен вирус. Он сошел на берег 25 января в Гонконге. Карантин на борту круизного лайнера был объявлен 5 февраля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.

Теги
АвстралияЯпонияРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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