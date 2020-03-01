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В Ростове-на-Дону оштрафован водитель погрузчика, устроивший "пыльную бурю"

Сумма штрафа составила 5 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Водитель автопогрузчика, который при уборке одной из центральных улиц Ростова-на-Дону устроил "пыльную бурю", оштрафован полицией на 5 тыс. рублей, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

"26 февраля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой водитель погрузчика загрязняет проезжую часть на улице Большой Садовой. В ходе проверки полицейские установили нарушителя и составили административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений")", - сказали в ведомстве, отметив, что водителю погрузчика придется оплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

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РоссияРостовская область
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