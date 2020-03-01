В пробах сбежавшей из больницы Севастополя пациентки не обнаружили коронавирус

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Пробы на коронавирус у девушки, прибывшей из Китая и сбежавшей из больницы Севастополя, отрицательные. Однако необходимо провести повторный анализ, сообщила журналистам в воскресенье главный врач инфекционной больницы Севастополя Инга Матяж.

"Результат [анализа на коронавирус] есть, он отрицательный. Это (требование повторить анализ) не наше решение, это федеральная установка. Дама, которая от нас сбежала, должна будет еще раз сдать анализ", - сказала Матяж.

Она пояснила, что госпитализации в отдельный бокс подлежат все, кто прибыл из Китая и у кого наблюдаются какие-либо симптомы ОРВИ. Они сдают ряд анализов, материал проверяют в трех лабораториях: в Севастополе, Симферополе и Новосибирске. Последний результат в Севастополь приходит примерно через три дня, его, по данным медиков, девушка и не дождалась.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.