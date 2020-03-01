Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для младших школьников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон включает в себя внесенные главой государства ко второму чтению поправки в целях реализации положений его послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых правительством РФ.

Закон одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, программам среднего профобразования, для детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления. Школы и детские лагеря обязаны размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

Также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Ряд новелл выходит за пределы вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений. Запрещается обращение опасных или некачественных продуктов, а также тех, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки.