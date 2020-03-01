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75-летие Победы

Путин ввел в России звание "Город трудовой доблести"

Новое звание будет присваиваться городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и других источников.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.

Данная инициатива находится в контексте мероприятий, которые намечены в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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