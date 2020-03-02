У православных христиан начинается Великий пост

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году приходится на 19 апреля.

"Перед нами открывается подвиг Четыредесятницы, поприще поста и молитвы. Направлены пост и молитва, именно на то, чтобы нам попытаться победить грех в самих себе. Понятно, что победить его полностью невозможно, но можно максимально поставить под контроль свои мысли, свои чувства, свои отношения с людьми, с окружающим нас миром, чтобы мы могли фиксировать состояние греха и понимать, что в той или иной ситуации я согрешил. Не сосед, не родственник, ни кто-то другой - я лично согрешил", - отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в Прощеное воскресенье накануне начала поста.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что осознание своего греха является условием его прощения. "Осознание своего собственного греха - непременное условие прощения этого греха. Поприще поста и молитвы направлены на то, чтобы через воздержание и покаяние испросить у Господа прощения наших грехов. Будем помнить о том, что является условием прощения наших грехов, что является условием благополучного, полезного и спасительного прохождения постного поприща", - добавил патриарх Московский и всея Руси.

Недели Великого поста

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.