Кассационный суд проверит законность приговора Константину Котову

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции в понедельник, 2 марта, рассмотрит представление прокуратуры и жалобу защиты Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Генпрокуратура просит снизить наказание Котову с четырех лет до одного года, а его адвокаты просят приговор отменить.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. "Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК РФ, исключено", - отмечается в определении КС.

Защита Котова обратилась в Верховный суд с просьбой прекратить его уголовное преследование и отпустить из колонии. Верховный суд не стал рассматривать это обращение. Как сообщала ТАСС адвокат Котова Мария Эйсмонт, это решение связано с тем, что КС не признал саму норму статьи 212.1 УК РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно") не соответствующей Конституции РФ, а лишь определил, что в случае с Котовым по ней нельзя приговорить человека к лишению свободы.

После этого сторона защиты обжаловала приговор в кассации.

Генпрокуратура в кассационном представлении, поданном замгенпрокурора Леонидом Коржинеком, просит изменить Котову приговор, снизить назначенное ему наказание до одного года лишения свободы. Как говорится в тексте представления, надзорное ведомство сочло приговор чрезмерно суровым.

19 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит все обстоятельства дела Котова и поручил генпрокуратуре "организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова" и "при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования". Ответственным за исполнение поручения был назначен генеральный прокурор Игорь Краснов.

Приговор

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Котов вину не признал. После этого в КС поступило обращение от его представителей с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ.

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, а Дадин был освобожден. Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.