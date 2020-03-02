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Распространение коронавируса нового типа

Арабы вводят ограничения против египтян. Каир настаивает на отсутствии коронавируса

Единственный случай заражения коронавирусом, как утверждают власти Египта, был выявлен в стране 14 февраля у гражданина Китая, который был немедленно помещен в карантин

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Катар ввел временные ограничения на въезд из Египта в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье катарское информационное агентство QNA.

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"В качестве меры обеспечения общественного здравоохранения Государство Катар ввело временные ограничения на въезд на свою территорию всех, кто приезжает из Египта через промежуточные пункты, - отмечается в сообщении агентства. - Мера носит временный характер и связана с распространением коронавируса".

29 февраля в эмирате был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом - он обнаружен у 36-летнего подданного Катара, который ранее приехал из Ирана.

Кувейт в воскресенье объявил о введении усиленного контроля на границе за въезжающими из Египта и Сирии в связи с распространением коронавируса. По информации агентства KUNA, пассажиры, следующие из Египта или Сирии в Кувейт, будут подвергаться двойному медицинскому досмотру - перед посадкой в самолет и сразу по прилету.

Эти меры были объявлены на фоне появившейся в последние дни информации о выявлении случаев заражения у людей, побывавших в Египте. Так, во Франции один из очагов заболевания на территории страны установлен на востоке страны недалеко от города Анси. Там зафиксировано девять случаев заражения вирусом, который, как сообщается, попал туда с людьми, вернувшимися из путешествия в Египет.

В субботу стало известно, что в Канаде выявлен один случай заражения новым коронавирусом у человека, также вернувшегося в конце февраля с отдыха в Египте.

В Египте коронавируса нет

Власти Египта тем временем утверждают, что на территории страны не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19 или заболевания, вызванного вирусом. Единственный случай был выявлен 14 февраля у гражданина Китая, который был немедленно помещен в карантин, а по истечении двух недель отпущен в связи с отрицательными медицинскими тестами на вирус.

В воскресенье президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел совещание с премьер-министром Мустафой Мадбули и министром здравоохранения и народонаселения Халой Заид, на котором обсуждались превентивные меры для предотвращения распространения нового коронавируса в стране. Как заявила министр, были взяты анализы у 1443 человек в связи с подозрением на вирус, но все результаты медицинских тестов отрицательные. "Министерство в соответствии с международным соглашением и в координации со Всемирной организацией здравоохранения немедленно оповещает обо всех случаях", - добавила она.

Кроме того, в контексте заявления Канады о взаимосвязи случая заражения гражданина страны с поездкой в Египет Хала Заид сообщила, что проводится проверка, и в координации с канадским посольством в Каире ведется работа по выяснению всех обстоятельств имевшего место путешествия, включая маршрут следования и места, где останавливался канадский гражданин.

Теги
ИранКувейтКатарСирияЕгипетКитайФранцияСиси, Абдель Фаттах, ас-Распространение коронавируса нового типа
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