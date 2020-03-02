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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число зараженных достигло 4212

СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 476, достигнув 4212.

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Число умерших выросло на четыре, составив 22 человека, сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Большинство случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу (377 новых случаев) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (68 новых случаев).

Отмечается, что более половины новых случаев заражения произошло среди адептов религиозной секты Синчхончжи.

В последнюю неделю в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство страны 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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