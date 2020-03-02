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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 24

Заболевшим от 40 до 70 лет

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде выросло до 24 человек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

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В провинции Онтарио зафиксировано четыре новых случая. Заболевшим от 40 до 70 лет, двое из них недавно вернулись в Канаду из Ирана, а один - из Египта.

Один заболевший является братом человека, который прилетел в Торонто из Ирана.

В субботу сообщалось о 20 случаях заражения коронавирусом в Канаде. Новые случаи заражения были отмечены в провинциях Британская Колумбия и Онтарио, также впервые заболел житель провинции Квебек. Четверо заболевших уже полностью вылечились. Летальных исходов пока не отмечено.

Теги
КанадаИранЕгипетРаспространение коронавируса нового типа
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