СМИ: в Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 24

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде выросло до 24 человек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC .

В провинции Онтарио зафиксировано четыре новых случая. Заболевшим от 40 до 70 лет, двое из них недавно вернулись в Канаду из Ирана, а один - из Египта.

Один заболевший является братом человека, который прилетел в Торонто из Ирана.

В субботу сообщалось о 20 случаях заражения коронавирусом в Канаде. Новые случаи заражения были отмечены в провинциях Британская Колумбия и Онтарио, также впервые заболел житель провинции Квебек. Четверо заболевших уже полностью вылечились. Летальных исходов пока не отмечено.