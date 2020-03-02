В Индонезии подтвердили два случая заражения коронавирусом

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Видодо, пациенты были госпитализированы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2912 летальных исходов, выздоровели более 44,4 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 тыс.