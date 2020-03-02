{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Индонезии подтвердили два случая заражения коронавирусом

Инфицированные госпитализированы

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Видодо, пациенты были госпитализированы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2912 летальных исходов, выздоровели более 44,4 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ИндонезияДжоко ВидодоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Поезд с туристами из 12 стран прибыл в Бурятию в рамках поездки "Зимняя сказка"
В республику приехали более 90 туристов из Франции, США, Австралии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Канады и Японии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС