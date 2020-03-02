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Кобылкин заявил, что ликвидация отходов Байкальского ЦБК пройдет в 2021-2024 годы

Активную стадию работ начнут в 2021 году после разработки проекта

БАЙКАЛЬСК/Иркутская область/, 2 марта. /ТАСС/. Работы по ликвидации отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината состоятся с 2021 по 2024 годы. Об этом заявил в понедельник глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин журналистам после совещания на бывшей промплощадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

"Сейчас мы находимся на стадии окончания выбора технологии. Будет заказан проект, скорее всего, проект будет делаться Иркутской областью. Сами работы, активная стадия, начнутся в 2021 году, но, чтобы не допустить ЧС при паводках, работы уже проводятся. 2024 год ориентировочно - окончание работ по рекультивации карт полностью", - сказал Кобылкин.

По его словам, компанию "Газэнергострой" можно считать наиболее вероятным подрядчиком работ по ликвидации отходов БЦБК. Финансирование будет выделяться в рамках нацпроекта "Экология".

Научно-экологический штаб

Проведение работ по ликвидации отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) будет отслеживать научно-экологический штаб при участии Российской академии наук. 

"Мы уже потеряли несколько драгоценных лет работы. Сегодня мы должны создать принципы бережной утилизации с учетом особенности прибайкальской территории. Считаю необходимым создать оперативный научно-экологический штаб с привлечением ресурсов российской науки, в том числе Российской академии наук, который в регулярном режиме будет отслеживать все процессы проведения работ", - сказала Абрамченко.

Она также предложила подключиться коллегам из Росприроднадзора, так как необходима прозрачная экологическая экспертиза и контроль каждой точки.

"Внутри территории есть ТЭЦ, которая нераздельна от объектов БЦБК. Мы не можем вырвать из цикла котельную и прекратить обеспечение города. Но нам необходимо проработать вопросы ее реконструкции и ликвидировать потенциальные риски", - добавила вице-премьер.

Будущее Байкальска

Также она призвала обратить внимание на будущие направления развития Байкальска. "Городу Байкальску надо помогать. Завершение рекультивации и системное комплексное развитие города должны быть, первое, в обозримой перспективе. Второе, они должны действительно стать толчком для развития этой территории", - считает Абрамченко.

По ее словам, в Байкальске уникальная природа, которая является местом притяжения для туристов и гордостью иркутян.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года, однако этого до сих пор не произошло. Летом правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов и обратился в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика. Подряд новому оператору передадут в ближайшее время.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является оздоровление озера Байкал за счет сокращения сбросов загрязненных сточных вод в озеро и его притоки на 28,2% к концу 2024 года, а также сокращение на 448,9 га площади территорий, подвергшихся загрязнению и оказывающих воздействие на озеро.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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