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Распространение коронавируса нового типа

Более 90 стран ограничили въезд из Южной Кореи из-за коронавируса

Число случаев заражения в республике превысило 4 тыс., число погибших достигло 26

СЕУЛ, 2 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. В общей сложности 93 страны в той или иной мере ограничили въезд из Республики Корея из-за опасений проникновения коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы южнокорейского МИД.

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По состоянию на утро понедельника 37 стран полностью запретили въезд южнокорейцам и иностранцам, посещавшим Южную Корею в последние две недели, отмечает внешнеполитическое ведомство. За прошедшие сутки в число таких стран вошли Турция, Лаос и Ангола. Еще 43 страны, а также ряд регионов Китая, ужесточили карантинные меры, которые требуют обязательного помещения всех прибывающих из Республики Корея в 14-дневный карантин.

При этом МИД республики призывает зарубежные страны воздержаться от введения "чрезмерных ограничений" на въезд южнокорейцев.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея в понедельник превысило 4 тыс. Число умерших составляет 26 человек. Большинство случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу и соседней провинции Кёнсан-Пукто. Отмечается, что более половины новых случаев заражения произошло среди адептов религиозной секты Синчхончжи.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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