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Минздрав оценил ущерб от неинфекционных заболеваний в России в 3,6 трлн. руб.

Замглавы министерства Олег Салагай назвал сердечно-сосудистые заболевания лидирующей причиной смертности среди россиян

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ежегодный экономический ущерб из-за неинфекционных заболеваний в России, по оценке ученых, составляет 3,6 трлн рублей. Об этом заявил в понедельник замглавы Минздрава Олег Салагай на круглом столе по итогам реализации нацпроекта "Демография" в 2019 году.

"Примерно 56-процентный вклад в смертность составляют так называемые поведенческие факторы риска. Лидирующими причинами смертности являются смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от внешних причин. Общий экономический ущерб, по оценкам ученых, составляет порядка 3,6 трлн рублей в год от неинфекционных заболеваний",- сказал он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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