Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Андорре

ТАСС, 2 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Андорры. Об этом в понедельник сообщила газета "El Periodic" со ссылкой на власти Андорры.

"Министерство здравоохранения [Андорры] активирует протоколы в связи со случаем [заражения] коронавирусом. Представители органов здравоохранения подтверждают, что анализы 20-летнего пациента дали положительный результат", - говорится в сообщении правительства Андорры в Twitter.

Инфицированный, как указывает газета, недавно вернулся из Милана. В субботу его доставили в одну из местных больниц. Кроме того, как отмечает издание, еще два человека, находившиеся в одном самолете с зараженным, помещены под домашнее наблюдение. В свою очередь Министерство здравоохранения Андорры рекомендует гражданам не посещать страны, где зарегистрировано большое количество случаев заражения коронавирусом нового типа.