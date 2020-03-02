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Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде по математике

Обладателями золотых медалей стали Иван Гайдай-Турлов из Москвы, Данила Демин из Сочи, Константин Мясников из Челябинска, Данил Сибгатуллин из Казани и Максим Туревский из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российская сборная завоевала пять золотых медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics в Румынии, сообщила в понедельник пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В Бухаресте (Румыния) подведены итоги 12-й Международной математической олимпиады (Romanian Master of Mathematics). Пять золотых медалей завоевала сборная Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Обладателями золотых медалей стали Иван Гайдай-Турлов из школы № 57 Москвы, Данила Демин из гимназии № 8 Сочи, Константин Мясников из физико-математического лицея № 31 Челябинска, Данил Сибгатуллин из лицея № 131 Казани, Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга.

С наградой школьников поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Уровень нашей математической школы известен всему миру, чему способствует работа сети научно-образовательных центров и центров непрерывного математического образования. Впереди у нас одно из главных событий школьных интеллектуальных соревнований - Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге, и мы сделаем все, чтобы провести ее на самом высоком уровне", - привели в пресс-службе слова Кравцова.

В пресс-службе отметили, что данная олимпиада - один из элементов подготовки сборной команды России к 61-й Международной математической олимпиаде, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 18 июля 2020 года.

Готовили школьников к соревнованиям учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов, доцент Московского физико-технического института Павел Кожевников и аналитик Центра педагогического мастерства Александр Антропов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРумынияРоссия
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