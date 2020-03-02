Бывшие следователи утверждают, что участники убийства Листьева были установлены

"Я считаю, что загадок этом деле для нас относительно участников и соучастников нет", - сообщил бывший руководитель следственной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой в фильме Алексея Пивоварова "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового российского ТВ?". На уточняющий вопрос Пивоварова, идет ли речь о заказчике, Трибой ответил: "И о заказчике. Я считаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать".

Никаких фамилий бывший следователь не привел. Он рассказал, что следствию удалось установить много элементов, которые имели решающее значение. Например, было установлено, что убийство было совершено на 30 минут позднее, чем считалось первоначально. "Это давало возможное алиби преступнику, который мог бы сказать, что находился в другом месте в это время", - пояснил Трибой. Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов сообщил, что предполагаемые фигуранты оказывали давление на следствие, поэтому их не задержали. "Дело было архисложным с точки зрения того, что фигуранты оказывали колоссальное сопротивление", - сказал он. Скуратов отказался раскрывать детали материалов, которые были у следствия.

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве Листьева в производство.

Проверялись все версии

В 2010 году Владимир Маркин, занимавший тогда должность официального представителя Следственного комитета при прокуратуре, сообщал, что расследование дела продолжали более 11 лет наиболее опытные следователи Генпрокуратуры РФ, которые провели многочисленные следственные действия, но установить конкретных лиц, совершивших данное преступление, не представилось возможным. 3 апреля 2006 года Генпрокуратура приостановила предварительное следствие по уголовному делу. Маркин утверждал, что следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска продолжают работу по раскрытию этого преступления несмотря на то, что дело не возобновлялось.

Следствие проверяло различные версии о причинах убийства, направлялись запросы и поручения в соответствующие компетентные органы, в том числе зарубежные. В декабре 2012 года Маркин сообщил, что на причастность к убийству Листьева проверялся Борис Березовский, но информация своего подтверждения не нашла.

38-летний Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве, когда возвращался с работы. Неизвестный дважды выстрелил ему в спину. Убийство произошло спустя месяц после его назначения на пост гендиректора создаваемого Общественного российского телевидения - ОРТ (сейчас Первый канал). Объем материалов дела составлял более 200 томов.