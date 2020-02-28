Константин Эрнст о Владе Листьеве: 25 лет назад убили самого популярного человека в стране

25 лет. Всегда кажется, что четверть века — это не про тебя и не про твоих друзей. И ты же как будто вчера с ним умирал над анекдотом и вместе смотрел на падающий снег, и вот уже никто из твоих молодых сотрудников не понимает смысл того древнего анекдота, а снег этот падал вечность назад.

25 лет назад убили самого популярного человека в стране. Самого талантливого телеведущего. Самого успешного телепродюсера. Умного. Обаятельного. Настоящего. И просто хорошего человека. Моего друга Влада Листьева. И все каналы остановили вещание, и отовсюду с фотографии он смотрел на свою страну, а страна замерла в ужасе и скорби. И Ельцин приезжал, и в первый раз просил его простить. И на кладбище была Ходынка, и похоронили рядом с Высоцким.

Прошло 25 лет. Никого не нашли. Никого не наказали. Надеюсь, что наказала жизнь, но мы об этом, к сожалению, ничего не знаем.

25 лет назад все стало другим. Мы не увидели и не увидим его новых программ. Мы не услышим его смеха до слез или хлопка оттянутых ларри-кинговских подтяжек. Он никогда не приедет к нам домой в костюме Деда Мороза (даже в этом он был чертовски органичен).