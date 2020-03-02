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В Ватикане открыли архивы Папы Римского Пия XII

Документы раскрывают новые подробности о военных годах и взаимоотношениях Папы с гитлеровской Германией

ВАТИКАН, 2 марта. /ТАСС/. Тысячи документов периода понтификата Пия XII (Эудженио Пачелли, 1876-1958) будут доступны исследователям и ученым-историкам. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, запись на посещение архивов, где хранятся документы, ранее помеченные грифом секретно, уже осуществлена до конца июня.

О решении открыть архивы, которые могут раскрыть новые подробности о годах Второй мировой войны и роли Ватикана и Папы в отношениях с гитлеровской Германией, объявил нынешний понтифик Франциск ровно год назад. Среди более чем 20 тыс. бумаг есть документы об отношениях с государствами Госсовета Ватикана.

Секретарь по отношениями с государствами монсеньер Ричард Галлахер убежден, что архивные документы позволят "продемонстрировать всю величину фигуры Пия XII как защитника принципов гуманности". "Пачелли был смелым дипломатом, а став Папой, он продемонстрировал невероятную щедрость и милосердие, которая часто не находила понимания внутри ватиканских стен", - сказал Галлахер в интервью порталу Vatican News. По его словам, из документов следует, что глава Римско-католической церкви делал все возможное, чтобы защитить преследуемых от "ненависти нацистов, которая касалась в том числе и церкви, и самого Папы".

Фигура Пия XII, процесс беатификации (возведение на алтарь блаженных) которого начал Павел VI, одна из самых противоречивых в истории современного папства. Так, его обвиняют в пособничестве истреблению евреев нацистами, потому что понтифик не осудил Холокост публично, поддерживая видимое политическое равновесие. Ватикан утверждает, что благодаря тонкой дипломатической линии в отношении нацистской Германии и союзного ей итальянского правительства Бенито Муссолини Пий XII смог спасти тысячи евреев, укрывая их в том числе за стенами папского города-государства. Именно еврейские общины давно требовали открыть архивы военных лет. Несмотря на то, что многие видные представители еврейских общин признали, что католическая церковь много делала для их спасения, и выражали после войны личную благодарность Пию XII, в 1960-х годах появилось негативное отношение к его понтифику, а его начали причислять к "союзникам нацистов" из-за сохранения нейтралитета и отказа обнародовать имена виновных в военных преступлениях.

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Ватикан
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