В МИД России выступили против призывов к легализации наркотиков

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Легализация наркотиков - нарушение международно-правовых обязательств государств, Россия решительно выступает против призывов к этому. С таким заявлением выступил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов на 63-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.

"Российская сторона решительно отвергает призывы к легализации наркотиков, которая является нарушением принятых на себя государствами международно-правовых обязательств и идет вразрез с правами человека, включая право на жизнь и охрану здоровья", - указал Сыромолотов.

По его словам, основной задачей остается укрепление действующей международной системы контроля за оборотом наркотиков, основанной на трех антинаркотических конвенциях ООН.

Замглавы МИД РФ приветствовал укрепление взаимодействия Комиссии ООН по наркотическим средствам с профильными структурами ООН, а также региональными организациями. "В наши дни Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора о коллективной безопасности образуют надежный заслон для сдерживания наркоэкспансии на евразийском пространстве", - добавил он.