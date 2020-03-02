20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД России выступили против призывов к легализации наркотиков

Замглавы министерства Олег Сыромолотов подчеркнул, что легализация наркотических веществ противоречит праву на жизнь и охрану здоровья человека

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Легализация наркотиков - нарушение международно-правовых обязательств государств, Россия решительно выступает против призывов к этому. С таким заявлением выступил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов на 63-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.

"Российская сторона решительно отвергает призывы к легализации наркотиков, которая является нарушением принятых на себя государствами международно-правовых обязательств и идет вразрез с правами человека, включая право на жизнь и охрану здоровья", - указал Сыромолотов.

По его словам, основной задачей остается укрепление действующей международной системы контроля за оборотом наркотиков, основанной на трех антинаркотических конвенциях ООН.

Замглавы МИД РФ приветствовал укрепление взаимодействия Комиссии ООН по наркотическим средствам с профильными структурами ООН, а также региональными организациями. "В наши дни Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора о коллективной безопасности образуют надежный заслон для сдерживания наркоэкспансии на евразийском пространстве", - добавил он.

Теги
Сыромолотов, Олег Владимирович
Реклама на ТАСС
Жители Пскова подали в суд коллективный иск против строительства химзавода
Горожане считают незаконным выданное администрацией Псковского района разрешение на строительство предприятия. Местные активисты опасаются, что завод может ухудшить экологическую обстановку в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС