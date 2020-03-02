Кудрин предложил Минздраву перепроверить цифры по обеспеченности медучреждений водой

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил Минздраву дополнительно изучить цифры, приведенные в исследовании Росстата, по обеспеченности водой медицинских учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Госдумы РФ.

Ранее Счетная палата РФ и Минздрав РФ разошлись в своих оценках обеспеченности водой медучреждений.

"Те данные, которые мы объявили, они касаются всех лечебных заведений, не только детских, эта цифра - треть не обеспечены водопроводом - они касаются всех лечебных заведений, их 116 тысяч в стране", - заявил Кудрин. "Поэтому в данном случае, я думаю, что Минздраву нужно дополнительно изучить эти цифры, которые формируются на основе обзора или исследования Росстата", - заявил он, отметив, что оценка Счетной палаты касалась исключительно учреждений и зданий, лицензируемых как лечебные учреждения.

26 февраля Счетная палата опубликовала отчет, в котором отметила неудовлетворительное техническое и санитарное состояние большинства лечебных учреждений в стране. Согласно отчету, по состоянию на 1 января 2019 года из 116 тыс. 865 проверенных зданий 14% находится в аварийном состоянии, в 30,5% зданий отсутствует водопровод, в 52,1% - горячее водоснабжение, в 41,1% - центральное отопление, в 35% - канализация, в 47% зданий не обеспечивается доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что оценка технического состояния медицинских организаций в России Счетной палатой, выявившая почти в трети зданий отсутствие водопровода, включала в себя информацию по всему имущественному комплексу медорганизаций, включая техпомещения, где помощь пациентам не оказывается.