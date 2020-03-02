СМИ: число жертв нового коронавируса в Южной Корее выросло до 28

ТАСС, 2 марта. Власти города Тэгу подтвердили еще два случая смерти от нового коронавируса. Таким образом общее число летальных исходов в стране возросло до 28. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap .

По его информации, жертвами стали две женщины преклонного возраста. Наличие вируса у них было подтверждено после смерти. Обе страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Как отмечает агентство, 2 марта по всей стране от коронавируса погибли шесть человек, и все они приходятся на Тэгу.

В Республике Корея выявлены 4335 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них зафиксированы в городе Тэгу и соседней провинции Кёнсан-Пукто.