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Распространение коронавируса нового типа

В Тунисе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Заболевший является гражданином Туниса

ТАСС, 2 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в понедельник в Тунисе. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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Отмечается, что заболевший является гражданином Туниса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 69 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ТунисРаспространение коронавируса нового типа
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