В Москве госпитализировали 24 человека после контакта с зараженным коронавирусом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 100 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом гражданином России, вернувшимся из Италии, выявлено в Москве. Они госпитализированы либо помещены под карантин, сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии, сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение; заболевание протекает в легкой форме. В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека", - написал мэр.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 71 стране, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.