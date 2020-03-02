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Делегация представителей муниципалитетов Сицилии прибыла с первым визитом в Крым

Члены делегации обсудят с властями Симферополя и Евпатории сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Делегация из Италии, представляющая ряд муниципалитетов Сицилии, прибыла в понедельник в Крым с ознакомительным визитом, ее члены намерены обсудить сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства с властями Симферополя и Евпатории. Об этом сообщил ТАСС глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Юрий Гемпель.

"Прибыла делегация из Италии, это представители различных муниципалитетов с Сицилии. Это их первый визит в Крым. Среди тем, которые предполагается обсудить, сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил он.

По словам Гемпеля, в составе делегации шесть человек. Ее члены намерены встретиться с руководством администрации столицы республики Симферополя и города-курорта Евпатории. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Делегация также намерена ознакомится с достопримечательностями Крымского полуострова, посетить Ялту и Ливадийский дворец. Визит продлится до 6 марта 2020 года.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

Теги
УкраинаИталияРоссияКрымСевастополь
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